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21:15, 28 ноября 2024 года Орловцы могут почувствовать недомогание из-за сильной магнитной бури Она продлится до полудня 29 ноября.



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В пятницу, 29 ноября, на Земле ожидаются сильные магнитные бури класса G1. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований.



Возмущение магнитного поля начнется вечером 28 ноября. Уже в ночь на пятницу оно достигнет класса G1. В шесть утра 29 ноября возмущение усилится и приблизится к отметке G2. Однако уже во второй половине дня ситуация стабилизируется.



Метеочувствительные орловцы могут почувствовать недомогание во время магнитной бури. Медики советуют пить больше воды, отдыхать и избегать стрессовых ситуаций.









Сергей Мерцалов





