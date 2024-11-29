Орловский депутат пополнил ряды защитников Родины

Коммунист Андрей Фролов будет нести службу в приграничных регионах.
Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"
Депутат орловского облсовета от партии КПРФ Андрей Фролов стал одним из тех, кто отправился защищать Родину. Он заключил контракт с Минобороны и теперь будет служить в приграничных районах.
По словам Андрея Фролова, решение было осознанным и тщательно обдуманным. Он принял его после того, как территория соседнего региона подверглась атаке ракетами ATACMS. Это ускорило процесс подписания контракта.
С октября депутат проходил военную подготовку в учебном центре. В ближайшее время он отправится на линию соприкосновения. Об этом сообщаеттг-канал "Телеграммы из Орла".