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9:21, 29 ноября 2024 года Орловский депутат пополнил ряды защитников Родины Коммунист Андрей Фролов будет нести службу в приграничных регионах.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Депутат орловского облсовета от партии КПРФ Андрей Фролов стал одним из тех, кто отправился защищать Родину. Он заключил контракт с Минобороны и теперь будет служить в приграничных районах.



По словам Андрея Фролова, решение было осознанным и тщательно обдуманным. Он принял его после того, как территория соседнего региона подверглась атаке ракетами ATACMS. Это ускорило процесс подписания контракта.



С октября депутат проходил военную подготовку в учебном центре. В ближайшее время он отправится на линию соприкосновения. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".





Сергей Мерцалов





