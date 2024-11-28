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21:02, 28 ноября 2024 года Орловцы навестили переселенцев из Суджи, которые живут в селе Спасское В пункте временного размещения находятся трое взрослых и трое детей.







Наш регион стал вторым домом для многих семей из Курской области. В пункте временного размещения села Спасское Орловского округа живут трое взрослых и трое детей. Они прибыли к нам из Суджи. Там они были соседями и здесь продолжают держаться вместе.



28 ноября курян навестили представители регионального отделения партии "Единая Россия" и Орловского Детского Фонда. Они выяснили, нужна ли им какая-либо помощь, и создали для детей новогоднее настроение. Подробнее расскажет Мария Семак.





Мария Семак





