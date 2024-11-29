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8:25, 29 ноября 2024 года

Орловцам напомнили о важности ранней диагностики аутизма у детей

Большинство клинических случаев заболевания выявляют в возрасте от 2 до 3 лет.



В Орловской области состоялся круглый стол, посвященный проблеме ранней диагностики аутизма у детей. Основная цель - как можно раньше выявить у детей признаки этого расстройства и помочь им адаптироваться к жизни в обществе.

Большинство клинических случаев аутизма диагностируются в возрасте от двух до трех лет. Первыми признаками, которые должны насторожить родителей, являются речевые нарушения, неумение играть с игрушками и трудности в установлении эмоционального контакта с ребенком. Как правило, таким детям с трудом дается общение. Однако, расстройство может иметь разные степени тяжести и часто поддается коррекции.

По словам Валерии Клычковой, попечительницы Фонда поддержки семейно-ориентированных инициатив "Орловский социальный кластер", важно сохранить ребенка и помочь родителям оказать ему раннюю помощь.

Раскрыться и научиться жить помогают специальные коррекционные центры. Там дети не только общаются, но и занимаются творчеством - поют, танцуют и просто живут.


Эльза Ахмедбекова
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