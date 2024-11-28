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20:33, 28 ноября 2024 года

Депутаты орловского облсовета приняли бюджет во втором чтении

Главный финансовый документ региона сохранит свою социальную направленность.



28 ноября на сессии областного Совета депутаты приняли бюджет во втором чтении. Главный финансовый документ региона сохранил свою социальную направленность. Дополнительные средства будут направлены на поддержку многодетных семей и участников специальной военной операции. Также будет продолжена программа переселения граждан из аварийного жилья.

В общей сложности от депутатов поступило 134 поправки. В течение месяца профильные комитеты совместно с правительством области рассматривали, одобряли и отклоняли эти предложения. Более половины из них были включены в основной финансовый документ региона.

Доходная часть вырастет почти на 640 миллионов рублей. Общий объем бюджета планируется в размере 58 миллиардов рублей, а расходы составят 59 миллиардов. Государственный долг составляет почти 22 миллиарда рублей. С подробностями - Екатерина Габова.


Екатерина Габова
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