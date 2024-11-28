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17:41, 28 ноября 2024 года

Орловский фотограф рассказал китайцам о Валааме

Станислав Трофимов стал участником выставки "Хрустальный компас. Сохранить будущее".

Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Орловский фотограф Станислав Трофимов рассказал китайцам о Валааме. В Пекине открылась выставка "Хрустальный компас. Сохранить будущее", где представлены 25 проектов, получивших национальную премию "Хрустальный компас". Работы фотохудожников иллюстрируют успешные практики в защите окружающей среды и сохранении культурных ценностей.

Китайцы высоко оценили проект орловского фотографа "Дивный остров Валаам". Он рассказывает об экспедициях центра научных исследований 1XPEDITION, о тайнах Ладожского озера и жизни острова Валаам.

Станислав Трофимов также участвовал в исследовании острова Валаам в составе экспедиции дайверов как дайвер-фотограф. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".


Сергей Мерцалов
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