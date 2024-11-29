Орловские волонтеры бесплатно подстригли детей из школы-интерната

|
|пятница 29.11.2024 14:22:35
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
8:00, 29 ноября 2024 года
Орловские волонтеры бесплатно подстригли детей из школы-интернатаАкцию провели студенты Ливенского строительного техникума.
Фото: "Уездный город"
Ливенские волонтеры 27 ноября провели акцию "Стрижка в подарок". Детей. Детей из школы-интерната подстригли студенты Ливенского строительного техникума.
Прически обновили 43 воспитанники Крутовский школы-интерната, где обучаются ребята с ОВЗ. Об этом сообщило издание "Уездный город".
Сергей Силаев
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.