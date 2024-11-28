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19:32, 28 ноября 2024 года В Орловском округе многодетная мама создала семейную мастерскую Своим увлечением Инна Шевцова заразила всех своих родственников.







Инна Шевцова - многодетная мама, которая не только воспитывает детей, но и вдохновляет их на творчество. Ее увлечение валянием превратилось в семейное дело - мастерскую "Варварины Братья".



Сейчас в мастерской к Новому году создают декоративные елочки. А началось все с обычных детских носков, теплых и практичных. Татьяна Тимохина побывала в гостях у умельцев.





Татьяна Тимохина





