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16:27, 28 ноября 2024 года В Ливны привезут частицу мощей Матроны Московской Ковчег пробудет в Свято-Сергиевском кафедральном соборе с 30 ноября по 4 декабря. В Ливны привезут ковчег с частицей мощей Матроны Московской, а также чтимую икону святой. Ковчег пробудет в Свято-Сергиевском кафедральном соборе с 30 ноября по 4 декабря, сообщили в Ливенской епархии.
Святыни встретят 30 ноября в 11:00. Провожать их будут 4 декабря в 16:00. Артем Ежаков
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