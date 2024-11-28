Орловчанка прославила регион на международных соревнованиях по конному спорту
Анастасия Маховых является номером один в сборной России.
Орловская спортсменка Анастасия Маховых стала настоящей звездой, одержав победу на международных соревнованиях по конному спорту. Она уже много лет тренируется в областной конно-спортивной школе, где воспитывают будущих чемпионов.
Сейчас Анастасия является номером один в сборной России, готовясь к предстоящим международным турнирам в 2025 году. За свою карьеру она уже не раз занимала первые места на пьедестале.
"Мы подошли к этим соревнованиям с отличной базой и опытом, и понимали, что готовы показать высокий результат и победить", - расскала Настя.
Впереди у воспитанников областной конно-спортивной школы ждут новые испытания и новые победы.