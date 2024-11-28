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18:33, 28 ноября 2024 года

Орловчанка прославила регион на международных соревнованиях по конному спорту

Анастасия Маховых является номером один в сборной России.



Орловская спортсменка Анастасия Маховых стала настоящей звездой, одержав победу на международных соревнованиях по конному спорту. Она уже много лет тренируется в областной конно-спортивной школе, где воспитывают будущих чемпионов.

Сейчас Анастасия является номером один в сборной России, готовясь к предстоящим международным турнирам в 2025 году. За свою карьеру она уже не раз занимала первые места на пьедестале.

"Мы подошли к этим соревнованиям с отличной базой и опытом, и понимали, что готовы показать высокий результат и победить", - расскала Настя.

Впереди у воспитанников областной конно-спортивной школы ждут новые испытания и новые победы.



Анастасия Миносьян
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