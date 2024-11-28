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14:57, 28 ноября 2024 года

В Орле переедет благотворительный центр "В добрые руки"

Через месяц он будет работать в районе остановки "Гипсовый комбинат".

Фото: Орловская митрополия

В Орле переедет благотворительный центр нужных вещей "В добрые руки". Об этом сообщили в Орловской митрополии. Через месяц центр будет работать по адресу: ул. Московская, 177 (возле остановки "Гипсовый комбинат"). Новое здание позволит расширить детский отдел до 140 квадратных метров и открыть еще.

По будням центр будет работать с 10:00 до 18:00, по субботам – с 10:00 до 16:00.

Напомним, что центр "В добрые руки" в ближайшее время начнет выдавать одежду и обувь эвакуированным курянам. Это связано с тем, что с 1 декабря это прекратит делать пункт приема гумпомощи на базе центра "Патриот-57" (бывший ДК железнодорожников). Возможно, что переезд центра "В добрые руки" как раз и связан с новой задачей.


Артем Ежаков
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