Орловец попытался пронести в зал суда элетрошокер

|
|четверг 28.11.2024 18:33:37
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
17:31, 28 ноября 2024 года
Орловец попытался пронести в зал суда элетрошокерЕго задержали судебные приставы.
Фото: пресс-служба УФССП России по Орловской области
Житель Орловской области пытался пройти в здание суда с запрещенным предметом - электрошокером. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.
При входе в помещение пристав попросил выложить все предметы, которые запрещено проносить в суд. Однако мужчина заявил, что у него нет таких вещей.
В ходе осмотра ручной клади во внутреннем кармане сумки гражданина обнаружили электрошокер. Приставы составили протокол об административном правонарушении.
Всего с начала 2024 года орловские судебные приставы пресекли 74 попытки проноса электрошоковых устройств в здания судов.
Сергей Мерцалов
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.