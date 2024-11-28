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17:31, 28 ноября 2024 года Орловец попытался пронести в зал суда элетрошокер Его задержали судебные приставы.



Фото: пресс-служба УФССП России по Орловской области

Житель Орловской области пытался пройти в здание суда с запрещенным предметом - электрошокером. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.



При входе в помещение пристав попросил выложить все предметы, которые запрещено проносить в суд. Однако мужчина заявил, что у него нет таких вещей.



В ходе осмотра ручной клади во внутреннем кармане сумки гражданина обнаружили электрошокер. Приставы составили протокол об административном правонарушении.



Всего с начала 2024 года орловские судебные приставы пресекли 74 попытки проноса электрошоковых устройств в здания судов.





Сергей Мерцалов





