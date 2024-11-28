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18:59, 28 ноября 2024 года В Знаменском районе появился поклонный крест Его установили в деревне Разбегаевка, на повороте к селу Ждимир.



Фото: Орловская митрополия

В Знаменском районе Орловской области установлен поклонный крест. Инициатором выступил глава КФХ Василий Митюшкин. Он обратился к благочинному храмов Знаменско-Хотынецкого округа, настоятелю Знаменского храма села Знаменское иерею Андрею Сорокину с предложением возвести крест в деревне Разбегаевка, на повороте к селу Ждимир. Участие в благом деле также приняли АПК "Русь" и директор ООО "Теплогазсистем" Павел Адамович.



Как сообщили в Орловской митрополии, в населенных пунктах Глотовского сельского поселения нет ни церкви, ни часовни. Поэтому установка поклонного креста стала большим событием для местных жителей.







Сергей Мерцалов





