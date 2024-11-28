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12:38, 28 ноября 2024 года Орловский облсовет одобрил бюджет региона на 2025-й год Решение принято на заседании регионального заксобрания.





28 ноября в ходе сессии областного совета одобрен бюджет региона на 2025-й год.



Ко второму чтению депутаты подготовили 134 поправки, больше половины из них одобрили. Также было отмечено снижение доходов почти на два миллиарда рублей.



В целом бюджет планируется в объеме 58,1 миллиарда рублей, расходы – 59,4 миллиарда, госдолг – почти 22 миллиарда.



На реализацию национальных проектов будет выделено больше восьми миллиардов рублей. Социальная направленность сохранена, 65% средств пойдут на поддержку СВО, многодетных семей. Продолжится и программа переселения из аварийного жилья.





Анна Вайсергисер





