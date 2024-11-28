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14:33, 28 ноября 2024 года Кафедра психологии Орловского госуниверситета отметила юбилей В этом учебном году здесь обучаются 95 бакалавров и 20 магистров.







Свой 55-летний юбилей отметила кафедра психологии Орловского государственного университета. В этом учебном году здесь обучаются 95 бакалавров и 20 магистров, а всего только с 1995-го года высшие дипломы здесь получили более полутора тысяч студентов.



В их общий юбилей теплые слова поздравлений звучали от ветеранов, преподавателей и выпускников. На праздник сходила и Анастасия Дорохова.





Анастасия Дорохова





