В Дмитровском районе капитально отремонтируют пятикилометровый участок дороги
Речь идет о трассе "Комаричи – Дмитровск" – Девятино.
Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области
В 2025-м году в Дмитровском районе Орловской области капитально отремонтируют участок трассы "Комаричи – Дмитровск" – Девятино длиной почти 5,2 километра. По этой дороге ездят местные жители, а также подвозят грузы к свинокомплексу возле села Девятино.
Как сообщает региональный информационный портал, планируется выровнять асфальтобетонное покрытие, расширить и усилить проезжую часть, укрепить обочины.