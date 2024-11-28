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13:48, 28 ноября 2024 года Орловское растительное масло популярно в Китае, Латвии и Индии В 2024-м году регион экспортировал 88 тысяч тонн продукта.





За прошедший период 2024-го года Орловская область экспортировала 88,3 тысячи тонн подсолнечного и рапсового масла. Это на 2,7 тысячи тонн больше, чем было год назад.



Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, охотнее всех орловское масло покупает Китай. 89% от всего объема ушло в Поднебесную. 10% приобрела Латвия. Оставшийся процент пришелся на Индию.





Артем Ежаков





