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15:32, 28 ноября 2024 года Детей в двух орловских ПВР поздравят с Новым годом Подарки вручат с 25 по 30 декабря.



Фото: архив "Вести-Орел"

Несовершенолетним, прибывшим на территорию Орловской области из ДНР и ЛНР, а также с территорий Украины, проживающим в пункте временного размещения, организованного на базе центра социальной профилактики и реабилитации инвалидов "Солнышко" и центра социальной профилактики и реабилитации инвалидов "Березка", с 25 по 30 декабря 2024 года вручат новогодние подарки. Это следует из официального ответа департамента социальной защиты Орловской области на запрос сайта "Вести-Орел".



Праздничные мероприятия в центрах "Солнышко" и "Березка" организуют за счет средств областного бюджета. Обеспечить другие организации, на базе которых работают пункты временного размещения новогодними подарками, не представляется возможным.

– Департамент образования Орловской области, Департамент физической культуры и спорта Орловской области, Департамент здравоохранения Орловской области, а также главы муниципальных образований, на территории которых расположены пункты временного размещения, курируемые ими, самостоятельно обеспечивают указанные категории детей новогодними сладкими подарками также за счет привлечения спонсорских средств и внебюджетных источников, – говорится в ответе на запрос.





Сергей Силаев





