Главная » Новости



10:56, 28 ноября 2024 года В "Народном фронте" заявили о задержании подрядчика по школе в деревне Жилина Уголовное дело было возбуждено по факту хищения 124 миллионов рублей, выделенных на строительство.





В "Народном фронте" Орловской области заявили о задержании подрядчика по школе в деревне Жилина.

"После публикации "НФ" о строительстве школы за 1,1 миллиарда рублей в деревне Жилина Орловского округа задержан подрядчик", – следует из письма, пришедшего на почту редакции сайта "Вести-Орел". Напомним, что уголовное дело было возбуждено по факту хищения 124 миллионов рублей, выделенных на строительство. По данным региональной прокуратуры, часть полученных на возведение школы денег подрядчик по фиктивным основаниям перевел на счета субподрядчика – ООО "Кристал", а также на счета других юрлиц, фактически не ведущих хозяйственную деятельность. Дальше деньги обналичили. Дело заведено в отношении учредителя ООО "АС Монтаж" и директора ООО "Кристал".



Как добавили в "Народном фронте", также у следователей находится материал проверки по факту халатности должностных лиц "Орелгосзаказчика" при заключении контракта с ООО "АС Монтаж".



Напомним, что школа в деревне Жилина должна быть рассчитана на 1225 учеников – как и крупнейшая школа в регионе на улице Зеленина в Орле. Сообщалось, что школа в Орловском МО должна была быть возведена в 2024-м году. Стоимость строительства на тот момент превышала миллиард рублей.





Артем Ежаков





