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12:04, 28 ноября 2024 года

Орловец посреди ночи забрался в магазин за кофе и виски

Мужчина украл из магазина товаров на 30 тысяч рублей.


Сотрудники Орловской Росгвардии задержали 28-летнего ранее судимого мужчину за кражу продуктов из магазина. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.
Силовики получили тревожный сигнал из сетевого супермаркета на улице Чайковского около двух часов ночи. При себе у мужчины также был нож, с помощью которого он и проник в магазин. Для дальнейшего разбирательства правонарушитель был передан следственно-оперативной группе регионального УМВД.
Сергей Захаров, помощник начальника Управления Росгвардии по Орловской области: "Прибыв на место, росгвардейцы увидели, что магазин спешно покидает мужчина с несколькими пакетами в руках. Злоумышленник также заметил стражей правопорядка и попытался скрыться в темных дворах. Росгвардейцам удалось догнать и задержать подозреваемого".
Судя по кадрам, мужчина попытался украсть пару десятков пакетов и банок кофе, несколько бутылок крепкого алкоголя и сигареты.





Артем Ежаков
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