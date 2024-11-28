четверг 28.11.2024 14:06:01 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

9:22, 28 ноября 2024 года

Приговор орловского суда четырем участникам движения "АУЕ"* остался в силе

Ячейку экстремистской организации вскрыли в одном из орловских СИЗО.


Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор Орловского областного суда по уголовному делу в отношении четырех человек. В нем фигурировали статьи о занятии высшего положения в преступной иерархии, а также об организации и участии в деятельности экстремистского движения.

Как сообщили в прокуратуре региона, работу экстремистской организации "АУЕ"* вскрыли в одном из орловских СИЗО. Один из осужденных имел статус "смотрящего" и организовал в изоляторе деятельность ячейки запрещенного движения. Трое других фигурантов принимали участие в ее работе.

Организатору дали 11 лет заключения, остальным назначены сроки от трех до пяти лет. Осужденные попытались оспорить приговор, но безуспешно.

* 17.08.2020 верховным судом Российской Федерации удовлетворены исковые требования генпрокурора Российской Федерации о признании международного движения "Арестантское уголовное единство" (другие используемые наименования "Арестантский уклад един" или "Арестантское уркаганское единство", "АУЕ", "А.У.Е.") экстремистским и запрете его деятельности на территории России.


Артем Ежаков
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.