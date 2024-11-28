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9:22, 28 ноября 2024 года Приговор орловского суда четырем участникам движения "АУЕ"* остался в силе Ячейку экстремистской организации вскрыли в одном из орловских СИЗО.





Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор Орловского областного суда по уголовному делу в отношении четырех человек. В нем фигурировали статьи о занятии высшего положения в преступной иерархии, а также об организации и участии в деятельности экстремистского движения.



Как сообщили в прокуратуре региона, работу экстремистской организации "АУЕ"* вскрыли в одном из орловских СИЗО. Один из осужденных имел статус "смотрящего" и организовал в изоляторе деятельность ячейки запрещенного движения. Трое других фигурантов принимали участие в ее работе.



Организатору дали 11 лет заключения, остальным назначены сроки от трех до пяти лет. Осужденные попытались оспорить приговор, но безуспешно.



* 17.08.2020 верховным судом Российской Федерации удовлетворены исковые требования генпрокурора Российской Федерации о признании международного движения "Арестантское уголовное единство" (другие используемые наименования "Арестантский уклад един" или "Арестантское уркаганское единство", "АУЕ", "А.У.Е.") экстремистским и запрете его деятельности на территории России.





Артем Ежаков





