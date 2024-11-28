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9:01, 28 ноября 2024 года В Орловской области расследуют хищение 124 миллионов рублей при строительстве школы Речь идет об учебном учреждении в деревне Жилина.





В Орловской области расследуют очередное мошенничество. В этот раз в поле зрения правоохранителей попала стройка школы в деревне Жилина Орловского муниципального округа. Дело заведено в отношении учредителя ООО "АС Монтаж" и директора ООО "Кристал". Преступление выявлено по оперативным материалам управления ФСБ России по области.



По данным региональной прокуратуры, часть полученных на возведение школы денег подрядчик по фиктивным основаниям перевел на счета субподрядчика – ООО "Кристал", а также на счета других юрлиц, фактически не ведущих хозяйственную деятельность. Дальше деньги обналичили. Ущерб составил 124 миллиона рублей.



Как добавили в надзорном ведомстве, проектно-сметная документация по школе до сих пор не получена.



Напомним, что школа в деревне Жилина должна быть рассчитана на 1225 учеников – как и крупнейшая школа в регионе на улице Зеленина в Орле. Сообщалось, что школа в Орловском МО должна была быть возведена в 2024-м году. Стоимость строительства на тот момент превышала миллиард рублей.





Артем Ежаков





