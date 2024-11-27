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21:01, 27 ноября 2024 года

Орловские ученые разработали метод диагностики опухоли в режиме реального времени

Опухоль находят в печени.

Фото: архив

Губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира 27 ноября в социальных сетях сообщил, что орловские ученые разработали высокоточный метод диагностики типа опухолей печени в режиме реального времени. Его предложили сотрудники научно-технологического центра биомедицинской фотоники Орловского государственного университета.

Метод основан на регистрации и обработке спектров затухания флуоресценции во время проведения пункционной биопсии, а также на использовании алгоритмов машинного обучения. Он позволяет с высокой точностью отличить здоровые ткани от новообразований печени, а также разделить последние на подтипы (первичные злокачественные опухоли, метастазы и доброкачественные новообразования) с точностью не менее 90%, - сообщили в Минобрнауки России.

Также разработанный подход позволяет определять положение биопсийной иглы при проведении минимально инвазивного вмешательства и получать предварительное заключение о типе опухоли печени.


Сергей Силаев
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