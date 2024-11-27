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20:39, 27 ноября 2024 года Орловский облсовет рассмотрит проект бюджета во втором чтении Заседание состоится 28 ноября.



Фото: архив

Депутаты Орловского облсовета 28 ноября рассмотрят проект бюджета на 2025 год во втором чтении.



Глава региона Андрей Клычков 27 ноября встретился с фракциями заксобрания, стороны обсудили документ. Об этом губернатор сообщил во время прямого эфира. Ранее депутаты подробно рассмотрели бюджет на заседаниях комитетов в первом чтении.



– Должен отметить, что значительная часть поправок, внесенных депутатами, была учтена в проекте бюджета. Областной бюджет сохранит свою безусловную социальную направленность, - отметил Андрей Клычков.



Первое чтение состоялось месяц назад. Депутаты могли внести свои предложения и поправки за это время.





Сергей Силаев





