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21:15, 27 ноября 2024 года В одном из домов по улице Левый берег Оки в Орле горела квартира Эвакуировать пришлось весь подъезд.







Вечер 27 ноября жители дома №57 по улице Левой берег Оки в Орле провели на улице. Их планы нарушил пожар, который вспыхнул в квартире на первом этаже.



По словам хозяйки, она включила обогреватель, чтобы согреться. Пожарных вызвали, когда горел диван и своими силами потушить огонь было невозможно. Из-за сильного задымления пришлось эвакуировать весь подъезд.



На месте происшествия работали пять единиц спецтехники и 14 пожарных. Им удалось спасти четырех человек. Состояние пострадавших медики оценили как удовлетворительное.



На данный момент неизвестно, можно ли восстановить квартиру. Также специалистам предстоит установить, что стало причиной возгорания.





Мария Семак





