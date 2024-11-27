В одном из домов по улице Левый берег Оки в Орле горела квартира
Эвакуировать пришлось весь подъезд.
Вечер 27 ноября жители дома №57 по улице Левой берег Оки в Орле провели на улице. Их планы нарушил пожар, который вспыхнул в квартире на первом этаже.
По словам хозяйки, она включила обогреватель, чтобы согреться. Пожарных вызвали, когда горел диван и своими силами потушить огонь было невозможно. Из-за сильного задымления пришлось эвакуировать весь подъезд.
На месте происшествия работали пять единиц спецтехники и 14 пожарных. Им удалось спасти четырех человек. Состояние пострадавших медики оценили как удовлетворительное.
На данный момент неизвестно, можно ли восстановить квартиру. Также специалистам предстоит установить, что стало причиной возгорания.