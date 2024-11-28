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10:24, 28 ноября 2024 года

Орловские онкологи используют новейшие методы диагностики и лечения рака ЖКТ

Ежегодно в Онкологическом диспансере проводят свыше пяти тысяч вмешательств.



Орловские онкологи успешно применяют современные подходы к диагностике и лечению рака желудочно-кишечного тракта. Ежегодно они проводят более пяти тысяч оперативных вмешательств.

В настоящее время заболеваемость раком желудка и колоректальным раком находится на высоком уровне. Эндоскопия — это единственный надежный метод, позволяющий обнаружить патологию на ранней стадии. Он также позволяет удалить образования на этапе предрака, предотвращая дальнейшее развитие заболевания. Почему так важно проходить обследования после 40 лет, расскажем в нашем следующем материале.


Елена Литинская
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