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20:58, 27 ноября 2024 года Орловские депутаты увеличили плату за проезд в общественном транспорте Они объяснили это необходимостью спасти трамвайно-троллейбусное предприятие.







Как эффективно распределить государственные средства, когда их не хватает? Сегодня депутаты собрались в мэрии Орла на 59-м заседании, чтобы в первом чтении рассмотреть проект бюджета, который, как это часто бывает, оказался дефицитным.



И если этот вопрос вызывал дискуссии, то поднять тарифы на проезд в общественном транспорте согласилось большинство народных избранников. Свою позицию они объяснили стремлением спасти трамвайно-троллейбусное предприятие, на долю которого приходится треть всех городских перевозок. Наш корреспондент Анастасия Миносьян расскажет все подробности.





Анастасия Миносьян





