Главная » Новости



18:13, 27 ноября 2024 года Из горящего дома на левом берегу Оки в Орле спасли четырех человек Они получили отравление продуктами горения.





Видео: Мария Семак

В Орле в доме по адресу Левый берег Оки, 57 произошел пожар. Как сообщает наш корреспондент с места событий, удалось спасти четырех человек. Они получили отравление продуктами горения. Эвакуировать пришлось весь подъезд.



Пожарные спасли пожилую женщину и вынесли на носилках лежачую бабушку, которые находились в здании, окутанном дымом. На месте происшествия работают пять единиц техники.







Мария Семак





