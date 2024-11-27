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20:30, 27 ноября 2024 года В Орле "Альфа-Конфа Практика" собрала более 600 предпринимателей В ходе встречи участникам помогли по-новому взглянуть на свое дело.







27 ноября в Орле состоялась масштабная конференция "Альфа-Конфа Практика", собравшая более 600 предпринимателей. На встрече выступили четыре ведущих федеральных спикера, а сама конференция напоминала настоящее шоу.



Цель мероприятия - помочь орловским бизнесменам по-новому взглянуть на свое дело и найти ответы на актуальные вопросы. Спикеры обсуждали личный бренд, капитализацию связей, продвижение бизнеса и другие темы.



"Альфа-Конфа Практика" не была похожа на обычные лекции. Участники смогли услышать о реальных кейсах и наработках, а эксперты работали с предпринимателями в формате живого диалога. Организаторы постарались привлечь гостей, которые открыты новому и готовы изменить свое мышление и подходы к бизнесу. Подробнее смотрите в сюжете Антона Киселева.





Антон Киселёв





