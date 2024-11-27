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20:50, 27 ноября 2024 года Клычков проверил работу котельной на Авиационной Работы по реконструкции на объекте завершили в середине ноября.



Фото: "Телеграммы из Орла"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 27 ноября проверил работу котельной на улице Авиационной в областном центре. Работы по реконструкции здесь были завершены в середине ноября.



Обновленная котельная обеспечит тепло 46 многоэтажек, а также одну школы и два детских сада. Об этом сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".



До реконструкции жители 907-го квартала получали тепло по резервной схеме – от котельной на улице Латышских стрелков, 109.





Сергей Силаев





