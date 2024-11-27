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19:21, 27 ноября 2024 года

В Орловской области "Губернаторская елка" состоится 24 декабря

На мероприятие позовут 600 детей.

Фото: архив

"Губернаторская елка" в Орловской области в 2024 году пройдет 24 декабря. В мероприятии примут участие 600 детей от 7 до 14 лет. Такую информацию в ответ на официальный запрос "Вести-Орел" представил департамент социальной защиты региона.

24 декабря 2024 года запланировано проведение новогоднего праздничного мероприятия "Губернаторская елка" с вручением новогодних сладких подарков для несовершеннолетних детей в возрасте от 7 до 14 лет, ранее не посещавших данное мероприятие, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей участников специальной военной операции, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же для детей, отличившихся в учебе, творчестве, спорте, общественной деятельности. В мероприятии примут участие 600 детей, - сообщили в департаменте.

Для детей из семей участников специальной военной операции в возрасте от рождения до шести лет включительно будут подготовлены новогодние сладкие подарки за счет средств областного бюджета. Также в каждом муниципалитете проведут новогодние мероприятия с вручением сладких подарков, куда пригласят детей из семей мобилизованных, добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции. Всего на эти цели планируется потратить 1,67 млн рублей из областного бюджета.

Иных источников финансирования не предусмотрено. Всем учреждениям социального обслуживания, подведомственных Департаменту будет поручено совместно с главами муниципальных образований задействовать имеющиеся ресурсы, привлечь спонсоров и благотворителей для максимального охвата новогодними поздравлениями с вручением подарков социально незащищенных категорий семей и несовершеннолетних, а также участия в благотворительной акции "Елка желаний", - следует из ответа.


Сергей Силаев
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