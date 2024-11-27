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15:30, 27 ноября 2024 года Президентская академия в Орле отправила гуманитарный груз в ДНР В посылку вошло продовольствие.





Президентской академией в Орле совместно с партнерами отправлено 13 тонн гуманитарного груза для жителей ДНР. Гуманитарная миссия направлена на оказание адресной помощи жителям



В посылку вошли сахар, мука, рис, гречневая крупа, макароны, подсолнечное масло, рыбные консервы, майонез, сгущенное молоко, какао, конфеты, консервированные зеленый горошек и кукуруза.

"Просьба помочь с продовольствием в освобожденных территориях мирным жителям ДНР поступила от наших военнослужащих в то время, когда мы рассматривали заявки по гуманитарной помощи. Учли имеющиеся потребности и оперативно организовали сбор всего необходимого для двух пунктов временного размещения в городе Ясиноватая (ДНР), где живут люди с освобожденных территорий. По прибытии в ДНР встретились с представителями администрации, а затем уже поехали к месту назначения — в пункты временного размещения. В этом году это уже второй гуманитарный груз для жителей Донецкой Народной Республики. Адресную помощь в январе мы привозили в ДНР семьям погибших участников СВО и детскому дому. Стоит отметить, что каждая наша поездка позволяет чувствовать свою сопричастность общему делу", — рассказал директор Президентской академии в Орле Павел Меркулов. В сборе гуманитарного груза принимали участие: Президентская академия в Орле, директор ЗАО "Славянское" Дмитрий Пониткин, Сергей Будагов, руководитель ОА "Березки" Николай Ушаков, глава КФХ Владимир Иванович Шашков.



Отметим, что Президентская академия совместно со своими партнерами на протяжении всего периода специальной военной операции ведет работу по сбору и доставке до воинских подразделений наборов помощи, в которые входят продукты питания, технические средства, медикаменты, вещи, пиломатериалы (доски, тес, брус) для обустройства позиций. Ранее бойцам также были переданы несколько внедорожных автомобилей, квадроциклы и мотоциклы.







