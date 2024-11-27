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18:58, 27 ноября 2024 года Почти шесть тысяч семей в Орловской области получили субсидии на оплату ЖКХ Такая мера соцподдержки предусмотрена федеральным законодательством.



Фото: архив

В Орловской области в 2024 году почти шесть тысяч семей воспользовались правом на получение субсидий ЖКХ. Такая мера соцподдержки предусмотрена федеральным законодательством. Она доступная тем, чьи расходы на "коммуналку" превышают 10% семейного бюджета.



С 1 июня 2022 года по решению губернатора этот порог был снижен с 20% до 10%, что позволило большему количеству семей получить право на субсидию.



Как отмечает инфопортал Орловской области, с 25 сентября 2024 года вступили в силу изменения в правилах предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь учреждения социальной защиты будут самостоятельно запрашивать большую часть необходимых документов для назначения субсидии.



По всем вопросам, связанным с получением субсидии, можно обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства или подать заявление через портал Госуслуг или МФЦ.











Сергей Мерцалов





