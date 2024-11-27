среда 27.11.2024 22:44:28 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

18:58, 27 ноября 2024 года

Почти шесть тысяч семей в Орловской области получили субсидии на оплату ЖКХ

Такая мера соцподдержки предусмотрена федеральным законодательством.

Фото: архив

В Орловской области в 2024 году почти шесть тысяч семей воспользовались правом на получение субсидий ЖКХ. Такая мера соцподдержки предусмотрена федеральным законодательством. Она доступная тем, чьи расходы на "коммуналку" превышают 10% семейного бюджета.

С 1 июня 2022 года по решению губернатора этот порог был снижен с 20% до 10%, что позволило большему количеству семей получить право на субсидию.

Как отмечает инфопортал Орловской области, с 25 сентября 2024 года вступили в силу изменения в правилах предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь учреждения социальной защиты будут самостоятельно запрашивать большую часть необходимых документов для назначения субсидии.

По всем вопросам, связанным с получением субсидии, можно обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства или подать заявление через портал Госуслуг или МФЦ.





Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.