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14:21, 27 ноября 2024 года

Остаток недели в Орловской области будет холоднее нормы

Осадки маловероятны.


Орловский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие три дня. По данным синоптиков, установится спокойная погода. Осадков не ожидается. Температурный режим будет немного ниже нормы.

28 ноября будет облачно, с прояснениями, возможен небольшой снег, ночью местами туман. Температура воздуха ночью составит от нуля до пяти градусов мороза, днем от четырех градусов мороза до одного градуса тепла.

29 ноября существенных осадков не прогнозируют. Ночью столбики термометров покажут от нуля до пяти градусов мороза, днем – от трех градусов ниже нуля до плюс двух.

30 ноября ночью местами ждут небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура аналогична предыдущим суткам.


Артем Ежаков
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