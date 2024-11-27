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13:33, 27 ноября 2024 года Житель Орловской области отдал мошенникам 11 миллионов рублей Большую часть денег мужчина взял в кредит.





Житель Мценского района отдал дистанционным мошенникам 11 миллионов рублей. Большую часть денег мужчина взял в кредит, остаток пришелся на его сбережения. Как сообщили в управлении МВД России по региону, злоумышленники убедили амчанина перевести деньги на "безопасный" счет.



Также жертвой мошенников стала орловская пенсионерка. Она потеряла 500 тысяч рублей, поверив лже-газовикам. Полмиллиона рублей преступники вывели со счета пенсионерки сами, "выудив" из женщины пароли, пришедшие через СМС-сообщение. Еще 900 тысяч рублей другая женщина перевела злоумышленникам, отправив их на пресловутый "безопасный" счет.











Артем Ежаков





