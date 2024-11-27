Главная » Новости



12:18, 27 ноября 2024 года В Орле впервые прошло заседание госсовета по туризму Его провел губернатор.



Фото: пресс-служба правительства региона

В Орле 27 ноября в ситуационном центре губернатора состоялось заседание комиссии госсовета по туризму. Участники обсудили развитие экологического туризма.



– Мы видим прекрасные возможности развития этого направления и у себя в Орловской области. Хороший потенциал у нашего национального парка "Орловское полесье". Здесь обитает крупнейшая в России вольно живущая популяция европейского зубра. Прекрасные перспективы в регионе водного туризма. Многие реки берут начало именно у нас, - отметил глава региона Андрей Клычков.



В повестку вошла разработка концепции до 2035 года и определение показателей эффективности для особо охраняемых территорий.





Сергей Силаев





