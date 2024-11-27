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12:09, 27 ноября 2024 года

В Орле подорожают льготный и дачный проездные

Их стоимость подняли следом за разовой поездкой.


В Орле подорожают льготный и дачный проездные. Решение принято в ходе сессии городского совета 27 ноября. Как рассказали в мэрии, с нового года стоимость льготного проездного билета на 50 поездок вырастет на 50 рублей и составит 600 рублей.

Стоимость проездного на дачные маршруты составит 350 рублей.

Напомним, что также депутаты одобрили повышение проезда в общественном транспорте областной столицы. С 1 января 2025-го года за проезд по карте придется заплатить 29 рублей, цена наличными составит 32 рубля. Таким образом, цена за поездку вырастет на четыре рубля. Перевозчики ранее просили поднять тариф на девять рублей.


Артем Ежаков
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