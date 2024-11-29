Депутаты Орловского облсовета изучили проблемы Свердловского района
Народные избранники прямо на месте заслушали вопросы по разным сферам – от финансово-экономической и медицинской до аграрной и патриотической.
Депутаты Орловского облсовета приехали в Свердловский район, чтобы на месте изучить проблемы и заслушать вопросы по разным сферам – от финансово-экономической и медицинской до аграрной и патриотической.
Сразу девять профильных комитетов регионального заксобрания работали одновременно на территории муниципалитета, чтобы совместно с исполнительной властью, общественными организациями и представителями бизнеса наметить дальнейший план развития района. Подробности в сюжете Екатерины Габовой.