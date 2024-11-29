Главная » Новости



14:52, 27 ноября 2024 года Депутаты Орловского облсовета изучили проблемы Свердловского района Народные избранники прямо на месте заслушали вопросы по разным сферам – от финансово-экономической и медицинской до аграрной и патриотической.







Депутаты Орловского облсовета приехали в Свердловский район, чтобы на месте изучить проблемы и заслушать вопросы по разным сферам – от финансово-экономической и медицинской до аграрной и патриотической.



Сразу девять профильных комитетов регионального заксобрания работали одновременно на территории муниципалитета, чтобы совместно с исполнительной властью, общественными организациями и представителями бизнеса наметить дальнейший план развития района. Подробности в сюжете Екатерины Габовой.





Екатерина Габова





