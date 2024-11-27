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12:29, 27 ноября 2024 года

В больнице Семашко Орла отложили операции по лечению катаракты

Медучреждение покупает новое оборудование.

Фото: архив

В комментариях под прямым эфиром губернатора Андрея Клычкова местная жительница рассказала, что в больнице Семашко временно не проводят операции "на глаза". Женщина спросила, будет ли финансирование на новое оборудование, поскольку старое вышло из строя.

Из ответа департамента здравоохранения следует, что плановые операции по катаракте действительно отложены. Это связано с тем, что прошло уже два аукциона на закупку оборудования для проведения этих операций, однако оба признаны несостоявшимися.

Сейчас больница скорой помощи имени Н.А. Семашко рассматривает переход на новое оборудование, расходники на которое есть в наличии в стране и торгуются на аукционах. Но на закупку нужно некоторое время, - отметили в департаменте.

Пациентов попросили запастись терпением, если они хотят оперироваться в больнице Семашко. Также орловцы могут обратиться в поликлинику по месту жительства и взять направление в областную клиническую больницу, где проводят такие операции.


Сергей Силаев
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