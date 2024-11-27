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15:29, 27 ноября 2024 года Орловцам напомнили, куда жаловаться на рекламу в подъездах Расклейка объявлений является незаконной.



Фото: газета "Заря"

Орловцы в комментариях под прямым эфиром губернатора Андрея Клычкова сообщили о том, что на стенах подъездов расклеивается реклама. В объявлениях содержатся предложения по подключению тарифов на телефон, интернет и ТВ. Ответ на сообщение пришел от пресс-службы городской администрации.



– За размещение информационного материала (афиши, наклейки, реклама) в местах, не предусмотренных для этих целей, органами местного самоуправления предусмотрена административная ответственность и штраф. По этому вопросу необходимо обратиться в территориальное управление района, где замечены такие объявления. Сотрудники отдела административно-технического контроля составят административный протокол, – ответили в пресс-службе администрации Орла.



Расклейка объявлений в подъездах многоквартирных домов является незаконной. Имущество может использоваться только с согласия собственников.





Сергей Силаев





