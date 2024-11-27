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11:11, 27 ноября 2024 года

Горсовет принял бюджет Орла на 2025-й год

Главный финансовый документ одобрили в первом чтении.


Городской совет Орла в первом чтении утвердил бюджет областной столицы на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Казна на следующий год пока выглядит почти сбалансированной, но все же дефицитной. Доходы составят 3 миллиарда 792 миллиона рублей, расходы – 3 миллиарда 818 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе городского совета.
Василий Новиков, председатель Орловского городского совета народных депутатов: "Мы утвердили "голые" цифры. Впереди еще большая работа, главный финансовый документ на предстоящие три года должен пройти процедуру публичных слушаний, назначенных на 6 декабря, а затем его детально изучат члены согласительной комиссии".



Артем Ежаков
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