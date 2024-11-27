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20:01, 27 ноября 2024 года Азиаты и прибалты расхватали орловскую лузгу Ее экспорт вырос на 9%.





За истекший период 2024-го года в Китай, Корею и Латвию экспортировано больше пяти тысяч тонн гречневой лузги. Это на 9% больше, чем было в январе – ноябре 2023-го года.



Активнее всех орловскую лузгу покупает Китай. Он приобрел 90% всего объема поставок. Корее досталось 9,5%. Еще 0,5% отправлены в Латвию, сообщили в пресс-службе орловского Россельхознадзора, который проверял качество товара перед отправкой.



Как добавили в ведомстве, орловская гречневая лузга популярна за рубежом. Ее добавляют в корм скоту, используют в земледелии и защите растений, ею набивают подушки и предметы мебели.





Артем Ежаков





