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14:03, 27 ноября 2024 года Заболеваемость ОРВИ в Орловской области продолжает расти На прошлой неделе их подхватили 4,4 тысячи человек.





В Орловской области за период с 18 по 24 ноября к медикам с симптомами ОРВИ обратились 4,4 тысячи человек, что на 7,7% выше показателя позапрошлой семидневки. Немного подросла и детская заболеваемость. Сейчас доля больных в возрасте до 14 лет составляет 50,9%. Этот показатель вырос на 1,7%. Статистику привели в Роспотребнадзоре.



С COVID-19 ситуация иная. Его нашли у 280 человек. Падение заболеваемости составило 12,2%.



Продолжается вакцинация орловцев против гриппа. Прививку сделали порядка 325 тысяч человек, или 47% населения региона. Таким образом, коллективный иммунитет в области почти сформирован.





Артем Ежаков





