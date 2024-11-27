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10:28, 27 ноября 2024 года Перебои с отоплением в Орле обернулись административными делами За некачественные услуги горожанам сделали перерасчет на сумму в 1,7 миллиона рублей.





Прокуратура продолжает следить за продолжением отопительного сезона в Орле. Его начало сопровождалось перебоями с подключением. Ведомство вскрыло факты плохого контроля управляющих компаний за состоянием сетей при запуске теплоносителя, несвоевременного устранения возникших завоздушиваний.



В отношении ЖЭУ №14, 21 и 23 были вынесены постановления о возбуждении административных дел. Их направили на рассмотрение в региональный департамент надзорной и контрольной деятельности. Также на 350 тысяч рублей оштрафована УК "Умный дом".



Также руководителям филиала ПАО "Квадра» – "Орловская генерация" и АО "Орелгортеплоэнерго" внесены представления в связи с нарушениями норматива обеспечения населения теплом и горячей водой. В отношении теплоснабжающих организаций вынесены постановления о возбуждении административных дел.



По требованию прокуратуры горожанам перерассчитали плату за некачественные услуги на общую сумму более 1,7 миллиона рублей.





Артем Ежаков





