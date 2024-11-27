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10:03, 27 ноября 2024 года В Орле установят бюст основателя городского театра юного зрителя Память Сергея Штейна увековечат в "Свободном пространстве".





В Орле появится еще один памятник. Он увековечит имя основателя театра юного зрителя Сергея Штейна. Бюст установят в "Свободном пространстве". Также в память о режиссере и педагоге откроется постоянная фотоэкспозиция.



Это будет подарок от учеников и неравнодушных орловцев. Среди его воспитанников – Василий Лановой, Александр Ширвиндт, Леонид Каневский. Открытие намечено на 28 ноября в 15:00.





Анна Вайсергисер





