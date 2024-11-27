Проблему "ржавой" воды в Орле решат до конца недели

Трубы еще промывают.

"Ржавая" вода уже неделю льется из почти 70% всех кранов в Орле. Работы по промывке продолжаются.

Как пояснили в "Орелводоканале", 16 ноября в результате скачка напряжения отключилось электричество на самых главных водозаборных узлах: Кромском и Южно-Кромском. Львиная доля воды в город поставляется от них.



Также специалисты будут заниматься точечной промывкой на отдельных адресах. Проблему полностью должны решить до конца этой недели.

Как пояснили в мэрии, если из крана течет "ржавая" вода, нужно обратиться в диспетчерскую службу по телефону 44-36-18 для вызова специалистов для адресной промывки.



Напомним, что "Орелводоканал" проведет автоматический перерасчет платы потребителям за ноябрь из-за подачи некачественной воды. Как уточнили в администрации Орловского округа, по Болховскому микрорайону нужно индивидуально обращаться в ресурсоснабжающую организацию.