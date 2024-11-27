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16:53, 27 ноября 2024 года Перспектива стать пешеходом побудила орловца выплатить алименты После вмешательства судебных приставов мужчина полностью погасил долг перед сыном.





Управление ФССП по Орловской области добилось выплаты алиментов в пользу 16-летнего подростка. Как сообщили в ведомстве, ранее деньги удерживались из зарплаты отца парня, но затем мужчина уволился, а долг начал копиться.



Для побуждения мужчины вспомнить о родительском долге приставы арестовали его машину. Перспектива стать пешеходом побудила орловца полностью выплатить накопившиеся алименты в размере 300 тысяч рублей. Также мужчина снова устроился на работу.





Артем Ежаков





