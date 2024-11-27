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8:42, 27 ноября 2024 года На улице Планерной в Орле отключат горячую воду Под отключение попадут шесть домов, детский сад и лицей.





28 ноября с 8:00 до 17:00 в шести домах, детском саду и лицее на улице Планерной в Орле отключат горячую воду. Об этом сообщили в "Орелгортеплоэнерго". Специалисты будут ремонтировать водоподогреватель.



Ограничения затронут дома №57, 59, 61, 65, 67 и 69, а также лицей №40 и детский сад №7.





Артем Ежаков





