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17:59, 27 ноября 2024 года Жительница Орла украла телефон у своей знакомой Возбуждено уголовное дело.



Фото: архив

В Орле сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу телефона стоимостью 12 тысяч рублей. Потерпевшей оказалась женщина, которая вместе со своей знакомой проводила время в одном из баров Северного района. Позже она обнаружила пропажу гаджета и обратилась с заявлением в полицию.



В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась та самая знакомая, 48-летняя женщина. Оперативники выяснили, что она продала краденое имущество неизвестному лицу. Возбуждено уголовное дело.



Подозреваемую допросили. На время следствия ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.







Сергей Мерцалов





