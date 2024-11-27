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17:28, 27 ноября 2024 года В Ливнах к Новому году установят 20 елок Подготовка к праздничному оформлению города уже началась.



Фото: тг-канал "Уездный город"

В преддверии Нового года в Ливнах установят 20 елей, из которых две будут искусственными. Как пишет тг-канал "Уездный город", об этом рассказал начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Андрей Козлов. Он отметил, что подготовка к новогоднему оформлению Ливен уже в самом разгаре.



Праздничные ели активно устанавливают на центральной площади Победы и на бульваре Октябрьском. Павильоны в парке Машиностроителей украсят световыми гирляндами. В пешеходной зоне на улице Ленина уже можно увидеть часть световых входных арок.



По словам Козлова, на подготовку к Новому году, включая установку искусственных елей, будет затрачено более 1,5 миллиона рублей.











Сергей Мерцалов





